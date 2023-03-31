Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplanırken, kazada 5 yolcu yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken otobüsün seyir halindeyken bir anda bariyerlere doğru gittiği ve ardından çarptığı görüldü.
Kaza yapan otobüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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