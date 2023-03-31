Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 31.03.2023 | 15:48 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplanırken, kazada 5 yolcu yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.Öte yandan feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken otobüsün seyir halindeyken bir anda bariyerlere doğru gittiği ve ardından çarptığı görüldü.Kaza yapan otobüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.