Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada uyuşturucu yakaladı
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin bagajındaki fermuarlı çantanın içerisindeki mıknatıslardan şüphelenince aracın altında arama yaptı. Alt takıma mıknatısla tutturulan diğer bir çantayı bulan Beşiktaş polisi, içerisini açtığında çok miktarda “marihuana” geçirdi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde önceki hafta Çarşamba günü 22.00 sıralarında uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Oğulcan Ö.'nün (25) üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.
MIKNATIS ÇANTALI ÖZEL ZULADAN MARİHUANA ÇIKTI
Aracın bagaj kısmında arama yapan polis ekiplerinin sadece tek başına duran fermuarlı bir çanta dikkatlerini çekti. Çantanın içerisini açan ekipler, mıknatısla güçlendirildiğini gördü. Bunun üzerine aracın alt kısmını inceleyen Beşiktaş polisi, mıknatıslı başka bir çanta olduğunu tespit etti. Çantaların bagajdan ve altından mıknatısla tutturulduğunu belirleyen polis ekipleri, yerinden çıkartarak içerisini açtı. Yapılan kontrollerde çantanın içerisinden satışa hazır 15 parça 42.5 gram gelen marihuana maddesi ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.
BEŞİKTAŞ POLİSİNİN YAKALADIĞI TORBACI TUTUKLANDI
Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi gözaltına aldığı Oğulcan Ö.'yü, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, 3 bin 500 lirayı ve cep telefonunu Levent Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.