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OTOMATİK OYNAT
02:01
Beyaza bürünen Erciyes'ten kartpostallık manzaralar | Video 15.12.2022 | 10:23
00:56
İstiklal Caddesi'nde "Laf attın" kavgası kamerada | Video 15.12.2022 | 10:40
01:31
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Seyir halindeki otomobilde belden aşağısı yerde sürüklenerek gitti | Video 15.12.2022 | 10:35
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Nefes borusu tıkanan öğrenciyi müdür yardımcısı böyle kurtardı | Video 15.12.2022 | 10:35
10:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 15.12.2022 | 10:27
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02:05
6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi | Video 15.12.2022 | 09:23
01:02
Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video 15.12.2022 | 09:21
03:03
Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video 15.12.2022 | 08:56
01:49
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 15.12.2022 | 08:48
01:33
Tartıştığı şahsı tabancanın kabzasıyla yaraladı, o anlar kamerada | Video 15.12.2022 | 08:56
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Öğrencisine nefes oldu | Video 14.12.2022 | 19:33
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Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2022 | 15:14
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İstanbul’da evlat cinayeti! Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü | Video 14.12.2022 | 15:28
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Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza kamerada | Video 14.12.2022 | 13:53
Erciyes Dağı, yağan karla beraber tamamen beyaza büründü.
Dron ile görüntülenen Erciyes'te muhteşem görüntülerde ortaya çıktı.