Beykoz Belediyesi'nin festivalinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti | Video

31.08.2025 | 08:50

İstanbul'da Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali'nde kurulan stantta elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Çayır Festivali kapsamında dondurmacı olarak faaliyet yürütülen stantta çalışan İbrahim B. (18), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İbrahim B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dondurma tezgahı sahibi, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili ayrıca bilirkişi görevlendirildi.

Olay sonrası 30 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beykoz Çayır Festivali'nin kapanış programı iptal edildi.

