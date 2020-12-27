Video Yaşam Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada | Video

Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada | Video

Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada | Video
27.12.2020 | 14:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirmişti, Eğitim gereği dedi | Video 00:12
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirmişti, "Eğitim gereği" dedi | Video 27.12.2020 | 17:12
Turist kendisini uyaran polise böyle saldırdı | Video 02:24
Turist kendisini uyaran polise böyle saldırdı | Video 27.12.2020 | 16:26
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı | Video 03:25
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı | Video 27.12.2020 | 15:35
İran uyruklu sahte polisler yakalandı... Şüpheliler kamerada | Video 02:34
İran uyruklu sahte polisler yakalandı... Şüpheliler kamerada | Video 27.12.2020 | 15:35
Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada | Video 00:41
Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada | Video 27.12.2020 | 15:33
KADES tanıtım filmi yayında | Video 01:02
KADES tanıtım filmi yayında | Video 27.12.2020 | 15:23
Deprem anında panik yaptı, pencereden böyle atladı | Video 01:47
Deprem anında panik yaptı, pencereden böyle atladı | Video 27.12.2020 | 14:31
Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada | Video 02:27
Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada | Video 27.12.2020 | 14:20
Emniyet Genel Müdürlüğü, o evsiz vatandaş için harekete geçti | Video 00:53
Emniyet Genel Müdürlüğü, o evsiz vatandaş için harekete geçti | Video 27.12.2020 | 12:38
Köpeği kamyonetin arkasında böyle sürükledi | Video 00:16
Köpeği kamyonetin arkasında böyle sürükledi | Video 27.12.2020 | 11:43
Konuşan karga “Şakir” fenomen oldu... Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor | Video 01:52
Konuşan karga “Şakir” fenomen oldu... Papağan gibi konuşan karga görenleri hayrete düşürüyor | Video 27.12.2020 | 11:39
Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar... 16 yaşındaki gencin planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 03:10
Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar... 16 yaşındaki gencin planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 27.12.2020 | 11:04
Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 01:49
Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 27.12.2020 | 11:04
İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu kamerada | Video 01:48
İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu kamerada | Video 27.12.2020 | 11:05
Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video 00:43
Hatay’da çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü | Video 27.12.2020 | 10:38
Pes dedirten hırsızlık! Mezarlığın kapısını çaldılar | Video 01:50
Pes dedirten hırsızlık! Mezarlığın kapısını çaldılar | Video 27.12.2020 | 09:54
İzmir’de gecenin sessizliğini bölen kavga: 4 yaralı | Video 00:38
İzmir’de gecenin sessizliğini bölen kavga: 4 yaralı | Video 27.12.2020 | 09:56
Jandarmadan sahtecilik operasyonu | Video 01:54
Jandarmadan sahtecilik operasyonu | Video 27.12.2020 | 10:04
Termometreler eksi 20 dereceyi gördü... Vatandaşlardan araçlara kilimli, battaniyeli soğuk önlemi | Video 02:45
Termometreler eksi 20 dereceyi gördü... Vatandaşlardan araçlara kilimli, battaniyeli soğuk önlemi | Video 27.12.2020 | 09:46
6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu | Video 01:04
6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu | Video 27.12.2020 | 08:24

Beykoz’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuğun yerdeki bayrakları alarak kenara koyması ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Beykoz Tokatköy'de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs kapalı olan bir iş yerinin demir korkuluklarına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuk bayrakları fark etti. Yerdeki bayrakları eline alarak kenara bırakan çocuk yoluna devam etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, bayrakların bir şahıs tarafından yere atıldığını gördü.

Olayın ardından emniyete başvuran iş yeri sahibi Oğuzhan Çakmak, "Kimliği belirsiz bir şahıs geliyor ve iş yerimizin demirlerinde asılı olan bayrakları söküyor. Şahsa Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ulaşıldı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendik. Bu şahıs sadece bayrakları değil diğer reklam afiş tarzı asılı şeyleri de söküyormuş" dedi.

"BAYRAKLARI YERDEN ALAN KARDEŞİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Çakmak, "Bayrağımızda sonuçta şehitlerimizin kanı var. Bayrağımızın yeri bizde ayrı, bu olayın ardından iş yerimizin önünden geçen çocuk yaşlarda bir kardeşimiz bayrakları fark ederek yerden kaldırıyor. Bayraklarımızı yerden kaldıran kardeşimiz bu haberi izlerse, pandemi sürecinden sonra iş yerimiz açıldığında, ailesinden izin aldıktan sonra gelerek ücretsiz oyunlar oynayıp içecek içebilir. O kardeşimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA
Azerbaycan ve Türk Bayrağı'na çirkin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın demir korkuluklarda asılı olan 2 adet Türk Bayrağını ve Azerbaycan Bayrağını eline alarak yere fırlattığı yer alıyor. Daha sonra yoldan geçen küçük bir çocuğun bayrakları fark ettiği, eline alarak kenara koyduğu ve yoluna devam ettiği görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA