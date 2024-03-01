Beylikdüzü’nde esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video
Beylikdüzü’nde dükkanın camlarını silerken yaya olarak gelen bir şahısın silahlı saldırısına uğrayan esnaf, ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kapüşonlu saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, D.K.'nın camı silerken kapüşonlu saldırganın yaya olarak gelip art arda ateş etmesi ve sonrasında olay yerinden kaçması yer alıyor.
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