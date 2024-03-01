Beylikdüzü’nde esnaf, dükkanın camlarını silerken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 01.03.2024 | 09:38 Beylikdüzü’nde dükkanın camlarını silerken yaya olarak gelen bir şahısın silahlı saldırısına uğrayan esnaf, ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kapüşonlu saldırgan ise olay yerinden kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar'da bir butik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi D.K. eşiyle beraber mağazayı açtıktan sonra camları silmeye başladı. Bu sırada eli silahlı kapüşonlu bir şahıs camları silen D.K.'ya art arda ateş etmeye başladı. Can havliyle D.K. dükkan içine girerken eşinden yardım istedi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D. K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı. Esnafın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken saldırganı tanımadığını söyledi.Yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, D.K.'nın camı silerken kapüşonlu saldırganın yaya olarak gelip art arda ateş etmesi ve sonrasında olay yerinden kaçması yer alıyor.