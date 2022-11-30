Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video

BEYLİKDÜZÜ'nde iki şüpheli, erkek kuaförünü kurşunladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli iki şüpheli, erkek kuaförünün önüne gelerek tabanca ile birkaç el ateş etti. Şüphelilerin arkasından koşan dükkân sahibi Mehmet Nas'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.Esnaf Ömer Çabas, "Biz dükkandaydık. Buraya iki kişi geldi ve silah patlattılar. Kim olduklarını bilmiyoruz. 4-5 el sıktılar." dedi.