Video Yaşam Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video
Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video

Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video

30.11.2022 | 11:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video 01:27
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video 30.11.2022 | 12:39
Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video 01:21
Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video 30.11.2022 | 12:38
İzmir’deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 03:09
İzmir'deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 12:37
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 05:58
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması böyle görüntülendi | Video 03:45
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması böyle görüntülendi | Video 30.11.2022 | 12:19
Beyoğlu’nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 00:14
Beyoğlu'nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 30.11.2022 | 12:19
E-5’te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:19
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video 04:27
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video 30.11.2022 | 12:10
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.11.2022 | 11:59
E-5’te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:00
Beylikdüzü’nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 01:33
Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 30.11.2022 | 11:07
Mersin’de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video 02:23
Mersin'de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 11:19
Konya’da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 01:46
Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:36
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 01:48
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 11:36
Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 00:31
Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:15
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video 01:01
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video 30.11.2022 | 09:47
8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video 02:21
8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video 30.11.2022 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 09:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 30.11.2022 | 10:35
İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video 00:50
İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video 30.11.2022 | 10:24
Adana’da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 01:27
Adana'da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 30.11.2022 | 09:57

BEYLİKDÜZÜ'nde iki şüpheli, erkek kuaförünü kurşunladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli iki şüpheli, erkek kuaförünün önüne gelerek tabanca ile birkaç el ateş etti. Şüphelilerin arkasından koşan dükkân sahibi Mehmet Nas'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Ömer Çabas, "Biz dükkandaydık. Buraya iki kişi geldi ve silah patlattılar. Kim olduklarını bilmiyoruz. 4-5 el sıktılar." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA