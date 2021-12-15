Video Yaşam Beylikdüzü’nde yollar göle döndü, vatandaş isyan etti | Video
Beylikdüzü’nde yollar göle döndü, vatandaş isyan etti | Video

Beylikdüzü’nde yollar göle döndü, vatandaş isyan etti | Video

15.12.2021 | 12:43

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Beylikdüzü'nde yollarda oluşan çukurlarda biriken yağmur suları vatandaşı isyan ettirdi.

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Beylikdüzü, Kavaklı, Adnan Kahveci, Yakuplu ve Marmara Mahallelerinde, İstanbul'da gerçekleşen yağışın da etkisiyle bozuk yollardaki çukurlarda adeta göletler oluştu. Yol üzerinde giden araçlara ve yayalara zor anlar yaşatan çukurlardan vatandaşlar isyan etti.

"ÇÖP, SULAR, ÇAMUR, REZALET İÇİNDEYİZ"
Beylikdüzü sakini Şükran Yargıcı, "Çok şikayetçiyiz, çöp, sular, çamur, rezalet içindeyiz ve ilgilenen yok. Belediye'ye şikayetçi olduk.' Gereken yapılıyor.' dediler ama maalesef yapılan bir şey yok. Çok şikayetçiyiz ve mağduruz. Her taraf çöp içinde, su içinde, şimdi caddeden caddeye geçeyim dedim, sular dolmuş her yere, anlatamam. Böyle bir rezalet yok'' dedi.

Yollardan şikayet eden bir başka vatandaş ise "Bizi perişan ediyor ve kenardan kazarak geçiyoruz. Gelin burayı yapan desem yapan yok. Belediyeye gidiyoruz, 'yapacağız, bizim işimiz' diyorlar. Her seferinde mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"YOLDA YÜRÜRKEN SULAR ÜSTÜMÜZE GELİYOR''
Bu durumun Beylikdüzü Belediyesi'nin hatası olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "Yolda yürürken sular üstümüze geliyor, bir şekilde kaçıyoruz. Kesinlikle rahatsız oluyoruz" şeklinde konuştu.

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