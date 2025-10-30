Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video
30.10.2025 | 08:58
Beyoğlu’nda kız istemeye gelen bir ailenin sokakta patlattıkları havai fişeklerden birinin eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava fişeklerin patlatılma anları kameraya yansıdı.
DUMANDAN ETKİLENEN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler havai fişek fırlattılar. Havai fişeğin birisi binaya geldi. Evin yandığını gördük hemen koştuk. 2 dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık arkadaşlarla. Sonra itfaiye geldi içeride bulunanları kurtardı" dedi.
