Video Yaşam Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video

Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video

Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video
27.06.2021 | 12:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 02:41
Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 27.06.2021 | 12:24
Marmaris’teki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor | Video 01:46
Marmaris’teki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor | Video 27.06.2021 | 12:24
Son dakika! Marmaris'te orman yangını Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok | Video 04:13
Son dakika! Marmaris'te orman yangını "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" | Video 27.06.2021 | 12:26
Esenyurt'ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada | Video 00:52
Esenyurt'ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 12:24
Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 01:28
Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 27.06.2021 | 11:44
Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü | Video 00:37
Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü | Video 27.06.2021 | 11:44
Tunus'tan geldi, kanseri Türkiye'de yendi | Video 06:21
Tunus'tan geldi, kanseri Türkiye'de yendi | Video 27.06.2021 | 11:32
Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada | Video 01:17
Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 11:21
Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 03:21
Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 27.06.2021 | 10:49
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 02:04
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 27.06.2021 | 10:49
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 01:04
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 27.06.2021 | 10:48
Ölümünün 1. yıldönümünde İkranur'un babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü | Video 02:59
Ölümünün 1. yıldönümünde İkranur'un babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü | Video 27.06.2021 | 10:29
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 01:08
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 10:03
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 01:19
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 27.06.2021 | 10:03
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 01:34
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 27.06.2021 | 09:46
Kars’ta tarlalarda açan 'sarı çiçekler' görsel şölen sundu | Video 03:38
Kars’ta tarlalarda açan 'sarı çiçekler' görsel şölen sundu | Video 27.06.2021 | 09:27
Dur ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video 03:30
"Dur" ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video 27.06.2021 | 07:16
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:56
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video 27.06.2021 | 07:16
Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video 03:04
Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video 27.06.2021 | 02:31
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 04:09
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 26.06.2021 | 22:41

Beyoğlu’nda, plakasız motosikletle seyreden yabancı uyruklu bir kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Motosikletten iner inmez koşarak kaçmaya başlayan ve yoldan geçenlere bıçak sallayan zanlıyla polis arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca yaka kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre hırsız ile polis arasında yaşanan nefes kesen kovalamacası, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, ilçe genelinde devriye görevi yaptıkları sırada plakasız motosikletli bir sürücü ile karşılaştı. Ekipler, adının daha sonra K.S. olduğu anlaşılan yaşı 18 yaşından küçük yabancı uyruklu şüpheliyi durdurdu. Motosikletten inen zanlı, kimlik kontrolü yapılacağı sırada aracı bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan zanlı koşarak Beyoğlu'nun arka sokaklarında izini kaybettirmeye çalışırken, peşine düşen polis ile K.S. arasında nefes kesen kovalamaca başladı.

KAÇARKEN ÖNÜNE ÇIKANLARA BIÇAK SAVURDU
Polisin 'dur' ihtarına uymayan zanlı, bir taraftan da elindeki bıçakla yolda yürüyen yayalara ve peşinden koşan kişilere sallayarak müdahale edilmesine karşı koydu. Yönünü daha sonra Dolapdere istikametine çeviren şüpheli, koşarken sendeleyerek yere yuvarlanırken, yakalamak için yanına yaklaşan iki vatandaşa da bıçak savurdu. Yerden kalkıp tekrar koşan şüpheli K.S., Irmak Caddesi üzerinde bulunan park halindeki bir kamyonetin altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı.

KAMYONETİN ALTINA SAKLANDI, PEŞİNE DÜŞEN POLİS ZANLIYA KELEPÇEYİ ARAÇ ALTINDA TAKTI
Kaçan zanlının peşini bir an olsun bırakmayan polis, K.S.'yi yakalamak için amansız takibini sürdürürken, şüphelinin park halindeki kamyonetin altına saklandığını fark etti. Kaçma ihtimaline karşı aracın çevresini kuşatan emniyet ekipleri, hırsızlık zanlısını kamyonetin altında yakalayarak kelepçe taktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin üzerinden sahte olduğu anlaşılan 700 TL ve 100 Avro para ele geçirildi. Kullandığı ve polisi görünce bırakıp kaçtığı plakasız motosikletin ise Zeytinburnu'nda bir sokaktan çalındığı tespit edildi. Yakalanan zanlı, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. K.S.'nin kullandığı çalıntı motosiklet ise Kasımpaşa Yediemin Otoparkına teslim edildi.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER POLİSİN YAKA KAMERASINDA
Öte yandan polis ile hırsız arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca ve saklandığı kamyonetin altında kelepçelenerek gözaltına alınma anları ise Motosikletli Polis Timlerinin yaka kamerasına da yansıdı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kaynaklarına da yansıyan görüntülerde, zanlı kaçıyor, peşinden koşan polis onu kovalıyor. Bu sırada K.S.'nin kaçarken sendeleyip düşmesi ve yoldan geçenlerin onu yakalamak için hamle yapması ve zanlının bıçak savunma anları da görüntülenen kayıtta, son olarak kamyonetin altına gizlendiği görülüyor. Peşine düşen polisin, şüpheli K.S.'yi araç altında yakalayıp kelepçe taktığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA