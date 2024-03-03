Beytüşşebap'ta tilkinin drone ile imtihanı | Video

İlçede yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtüye bürünen bölgede aç kalan bir tilki havadan görüntülendi. Dronu gören tilki, önce saldırmaya çalıştı ardından kaçarak gözden kaybolmaya çalıştı. Uzun süre havadaki drone tilkiyi takip etti. Dağlar arasında kaybolan tilkinin sevimli halleri ise dakikalarca drone pilotu tarafından kayıt altına alındı.