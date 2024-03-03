Beytüşşebap'ta tilkinin drone ile imtihanı | Video
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar içinde kalan tilki, önce drone saldırdı ardından kaçtı.
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