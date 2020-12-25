Video Yaşam Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video

Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video

Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video
25.12.2020 | 09:39

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İstanbul’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişinin ağır yaralandığı olayın ardından hemen harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kavgaya karışan üç şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde; yaraladıkları kişiler için “Kendi kendilerini bıçakladılar” dedikleri ileri sürüldü. Taraflar arasında yaşanan bıçaklı kavga anları ise güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

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İstanbul'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişinin ağır yaralandığı olayın ardından hemen harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kavgaya karışan üç şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde; yaraladıkları kişiler için "Kendi kendilerini bıçakladılar" dedikleri ileri sürüldü. Taraflar arasında yaşanan bıçaklı kavga anları ise güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan Mahallesi'nde 24 Aralık Perşembe günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Aralarında geçmişe dayanan bir husumet bulunduğu öğrenilen iki taraf tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ardından ağır yaralanan B.Y. ve M.Y. hastaneye kaldırılırken; H.G., T.G. ve K.G. ise kayıplara karıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen H.G., T.G. ve K.G.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

"KENDİ KENDİLERİNİ BIÇAKLADILAR" DEDİLER

Şüphelilerin ifadelerinde "Yolda karşılaştık ve bize küfür etmeye başlayınca aramızda tartışma çıktı. Biz kimseyi yaralamadık. Kendi kendilerini bıçakladılar" dedikleri iddia edildi. Yaşanan bıçaklı kavganın ardından hastaneye kaldırılan B.Y.'nin sırtından üç defa, başından ise iki kez bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan H.G., T.G. ve K.G. isimli üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Taraflar arasında yol ortasında yaşanan bıçaklı kavga anları ise güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

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