Video Yaşam Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı | Video
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı | Video

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı | Video

20.01.2025 | 11:26

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre; Bilecik NARKO polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda planlı takip sonucunda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların üzeri ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında ise; 'TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan, 4 şüpheli hakkında ise; "TCK 188-uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu gereğince yasal işlem başlatıldı.

Adli makamlarca; 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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