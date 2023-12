Bingöl'de terörden temizlenen bölgeler asfaltla kaplandı | Video 04.12.2023 | 12:10 Bingöl’de İl Özel İdaresi her yıl yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, 4 yılda bin 600 kilometrelik köy yolunun asfalta kavuşturulduğunu, bunun 200 kilometresinin bitümlü sıcak karışım (BSK) olduğunu söyledi. Üçgül, ayrıca terörden temizlenen bölgelerin de BSK yapıldığının altını çizdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bingöl Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi, şehrin kırsal alanlarında "çehreyi değiştiren" yatırımlara devam ediyor. Bu çerçevede her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırımlarla adından söz ettiren Bingöl İl Özel İdaresi, 325 köy ve 817 mezrada çalışmalarını sürdürdü. 4 yılı aşkın bir süredir görevde olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, bu süreçte köy yollarına bin 600 kilometrelik asfalt yatırımı yaptıklarını ve bu asfaltın 200 kilometresinin BSK olduğunu vurguladı.

''AMACIMIZ, GAYEMİZ GÖREV SÜREMİZ BOYUNCA İLİMİZDE, İLÇELERİMİZDE ASFALTI OLMAYAN KÖY YOLU BIRAKMAMAK''

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Yaklaşık olarak 4 yıldır görev aldığımız bu süre boyunca tüm ekiplerimizle beraber ekip ruhu bilinciyle sahada tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç içerisinde 325 köy, 817 mezramıza 4 yıllık süre boyunca yaklaşık olarak bin 600 kilometre asfalt yola kavuşturduk. Bin 600 kilometre asfalt yolumuzun 200 kilometresi sıcak asfalt, bin 400 kilometresi ise sathi kaplama asfalt ile kapladık. Amacımız, gayemiz görev süremiz boyunca ilimizde, ilçelerimizde asfaltı olmayan köy yolu bırakmamak. Bu gayret içerisinde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

''4 YILDA 400 BİN METREKARE PARKE TAŞINI KÖYLERİMİZE KAVUŞTURDUK''

Köy içi hizmetlerine de değinen Üçgül, çamurlu yollara parke döşendiğini, su sıkıntısı yaşayan köylerde sondaj çalışmaları yapıldığını belirtti. Üçgül, ''Yine bu süreçte köylerimizde, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat, daha konforlu, daha sağlıklı yaşayabilmeleri için altyapı çalışmalarımız da oldu. Geçen yıl 36 köyümüzde kanalizasyon altyapı çalışmasını yaptık. Yine aynı şekilde içme suyu temininde sıkıntı yaşayan köylerimizde sondaj çalışmalarımız oldu. Tabi sadece köylerimize giden yolları asfalt yapmadık. Köy içi yollarında da sıkıntı yaşayan, çamurdan dolayı rahatsızlık duyan yerlerde de yaklaşık olarak 4 yılda 400 bin metrekare parke taşını köylerimize kavuşturduk" şeklinde konuştu.

TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELER BSK'YA KAVUŞTU

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde yaptığı operasyonlarla birçok bölgenin terörden temizlendiğini ve köylere dönüşlerin hızlandığını aktaran Üçgül, söz konusu bölgelere de BSK yatırımı yapıldığının altını çizdi. Üçgül, "Son dönemlerde güvenlik güçlerimizin azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde bölgeden temizlenen terör sonrası köylerimize dönüşlerde hızlandı. Biz de bu dönüşlerle beraber köylerimize özellikle BSK asfalt yaparak bölgelerimizi daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam alanına çevirecek şekilde elimizden gelen gayreti gösterdik'' diye konuştu.

''İNSANIN YAŞADIĞI HER YERE HİZMET GÖTÜRME GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ''

İnsanın yaşadığı en ücra noktaya hizmet götürmeye devam edeceklerini belirten Üçgül, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

''İdaremiz sadece kırsala yatırım yapmamakla beraber aynı zamanda ilimiz için eğitim yatırımları, sağlık yatırımları ve spor yatırımları da devam etmektedir. Spor yatırımları kapsamında her yıl geleneksel olarak yaz spor okullarımızı faaliyete geçirip 250 öğrencimize bu okullarda eğitimler veriyoruz. Bunun yanında yine ilimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine gerek malzeme gerekse diğer sportif desteklerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine bu kulüplerimize desteklerimiz devam edecektir. İl Özel İdaresi olarak gayretli, azimli bir şekilde çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek. İnsanın yaşadığı her yere hizmet götürme gayreti içinde olacağız. Vatandaşlarımıza hizmetlerimiz hayırlı olsun diyorum, çalışmalarımız bundan sonra da artarak, üzerine koyarak devam edecektir."