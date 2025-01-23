Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video
Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın memleketleri Manisa’nın Soma ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan baba Hilmi Altın’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Helallik alınması sonrası Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın cenazeleri Soma Ulu Camii'ne getirildi. Yüzlerce vatandaşın cami avlusunu doldurduğu cenaze töreninde eşi ve kızının yanı başından ayrılmayan Hilmi Altın taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Anne Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Soma İlçe Belediye Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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