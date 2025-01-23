Video Yaşam Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video
Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video

Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video

23.01.2025 | 14:58

Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın memleketleri Manisa’nın Soma ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan baba Hilmi Altın’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Somalı Tonguç ailesinin kızları ve torunları için memleketleri Manisa'nın Soma ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı 4. sınıf öğrencisi Alya Altın cenazeleri önce baba evine getirilerek burada helallik alındı. Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, babası Ergin Tonguç ve kız kardeşi Büşra Boztepe, kayınbabası eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın güçlükle ayakta dururken yakınları tarafından teselli edildi. Gelini ve torunu için helallik isteyen ve dua ettiren eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın ise konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alınması sonrası Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın cenazeleri Soma Ulu Camii'ne getirildi. Yüzlerce vatandaşın cami avlusunu doldurduğu cenaze töreninde eşi ve kızının yanı başından ayrılmayan Hilmi Altın taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Anne Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Soma İlçe Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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