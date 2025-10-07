Video Yaşam Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video
07.10.2025 | 15:16

Aksaray'da çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşinin evine gelen ve eski eşini darp edip bıçakla üzerine yürüdükten sonra eşinin kaçması üzerine bıçakla 3 çocuğunu rehin alan baba tutuklandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 812. Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Süheyl I. (41), velayeti boşandığı eşi Hasret K.'de (35) olan 3 çocuğunu görme bahanesiyle eski eşinin evine gitti. Eve girdikten sonra eşiyle tartışıp kadını darbeden Süheyl I., alkolün de etkisiyle iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla kadının üzerine yürüdü. Korkan kadın evden kaçarken, çocuklarından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi ancak Süheyl I. ekiplere kapıyı açmadı. 3 çocuğunu alıp evin balkonuna çıkan şahıs, eski karısını eve çağırdı. Sinir krizi geçiren kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken, balkonda çocuklarını rehin alan adam ısrarla eski karısının eve gelmesini istedi. Bu sırada balkondan gözyaşları içinde annesine seslenen çocuklar, "Anne ne olur gel" diye feryat etti. Çocukları almak için olay yerine itfaiye çağıran polis ekipleri, itfaiyenin gelmesiyle ilk önce çocukları kurtarma hava yastığına atlatarak almak istedi. Çocukların balkondan alınacağını fark eden baba, balkonda bulduğu bardak, sandalye gibi birçok eşyayı aşağıya atarak polis ve itfaiyeyi uzaklaştırdı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli çalışma yapan polis ekipleri, savcının talimatıyla koç başıyla dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar kurtarılırken, Süheyl I. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Ters kelepçe takılarak daireden çıkarılan şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
