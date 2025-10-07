Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video
Aksaray'da çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşinin evine gelen ve eski eşini darp edip bıçakla üzerine yürüdükten sonra eşinin kaçması üzerine bıçakla 3 çocuğunu rehin alan baba tutuklandı.
