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OTOMATİK OYNAT
00:53
Buğday kepeği yüklü kamyon motokuryenin üzerine devrildi | Video 15.12.2021 | 15:04
00:41
Kastamonu'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı | Video 15.12.2021 | 14:58
01:16
Esenyurt’ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu | Video 15.12.2021 | 14:48
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Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu | Video 15.12.2021 | 14:37
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Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 15.12.2021 | 14:21
01:33
Hakkari yüksekova'da yoğun sis | Video 15.12.2021 | 13:42
00:47
Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok! 3 gözaltı | Video 15.12.2021 | 12:17
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Taksi parasını isteyince bıçaklandı | Video 15.12.2021 | 13:10
01:38
Küçük Müslüme’nin mezarında yürek yakan detaylar | Video 15.12.2021 | 13:08
01:12
Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı | Video 15.12.2021 | 13:01
03:56
Beylikdüzü’nde yollar göle döndü, vatandaş isyan etti | Video 15.12.2021 | 12:43
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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası | Video 15.12.2021 | 12:43
01:09
Uşak’ta akıl almaz olay! Önce çöpe attı sonra taşla öldürmeye kalktı | Video 15.12.2021 | 12:41
00:19
Sakarya'da iki genç kendi kazalarını böyle kaydetti | Video 15.12.2021 | 11:56
03:59
Antalya'nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu | Video 15.12.2021 | 11:30
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Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 15.12.2021 | 11:28
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Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video 15.12.2021 | 10:58
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Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video 15.12.2021 | 10:43
Esenyurt Haramidere mevkiinde kum dolu kamyon motokuryenin üzerine devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.