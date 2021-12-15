Video Yaşam Buğday kepeği yüklü kamyon motokuryenin üzerine devrildi | Video
Buğday kepeği yüklü kamyon motokuryenin üzerine devrildi | Video

Buğday kepeği yüklü kamyon motokuryenin üzerine devrildi | Video

15.12.2021 | 15:04

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Esenyurt Haramidere mevkiinde kum dolu kamyon motokuryenin üzerine devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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