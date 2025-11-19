Video Yaşam Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

19.11.2025 | 11:21

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Tefenni Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu H.T., S.G., S.Ö., M.A.A ve İ.A isimli 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 825 gram kullanımlık kannabinoid / bonzai, 5 gram metamfetamin, 10 ml. sıvılaştırılmış metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından H.T., S.G ve S.Ö tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, M.A.A. hakkında adli kontrol şartıyla İ.A. ise serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
Kocaeli’de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
Beylikdüzü’nde boş kulübe alev alev yandı | Video 05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23
Bursa metrosunda şaşırtan görüntü: Gençler masa kurup kağıt oyunu oynadı | Video 00:10
Bursa metrosunda şaşırtan görüntü: Gençler masa kurup kağıt oyunu oynadı | Video 19.11.2025 | 09:56
Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video 06:00
Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video 19.11.2025 | 09:35
’Pes’ dedirten görüntüler: Çocuklarına kemerle işkence yapıp kayıt altına aldı! | Video 00:27
'Pes' dedirten görüntüler: Çocuklarına kemerle işkence yapıp kayıt altına aldı! | Video 19.11.2025 | 09:19
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 01:32
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 09:10
Bahçelievler’de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı | Video 00:18
Bahçelievler’de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı | Video 19.11.2025 | 08:30
SON DAKİKA | Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı 03:51
SON DAKİKA | Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı 18.11.2025 | 17:04
Beyoğlu’nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 01:18
Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 18.11.2025 | 16:31
Avcılar’da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 06:56
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04
Esenyurt’ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
Furkan Apartmanı davasında şok detay: Kesilen kolonları ben taşıdım | Video 03:40
Furkan Apartmanı davasında şok detay: "Kesilen kolonları ben taşıdım" | Video 18.11.2025 | 15:26
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY