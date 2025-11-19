Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21 Burdur'da jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Tefenni Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu H.T., S.G., S.Ö., M.A.A ve İ.A isimli 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 825 gram kullanımlık kannabinoid / bonzai, 5 gram metamfetamin, 10 ml. sıvılaştırılmış metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından H.T., S.G ve S.Ö tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, M.A.A. hakkında adli kontrol şartıyla İ.A. ise serbest bırakıldı.