Bursa'da ailesini katleden şahıs tutuklandı | Video 09.02.2024 | 06:24 Bursa'da karısından ayrıldığı için bunalıma girip, Hamitler Mahallesi'ndeki evlerinde anne, baba ve kardeşini öldüren zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde meydana geldi. Şüpheli Abdülsamet Yayaşit (29), babası Seyithan Yayaşit (64) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Abdülsamet Yayaşit, önce babasını, ardından da araya girmek isteyen annesi Zozan Yayaşit'i (55) ve erkek kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı, olay yerinde yakalanırken, 7 yaşındaki çocuğu ise güvence altına alındı. Abdülsamet Yayaşit, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Zanlının daha önce "yaralama suçu"ndan kaydının bulunduğu, bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu, eşinden boşandığı ve 7 yaşındaki çocuğunun ailesinin yanında kaldığı belirlendi.