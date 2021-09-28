Video Yaşam Bursa'da alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya çalışan alkollü sürücü kamerada

Bursa'da alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya çalışan alkollü sürücü kamerada

Bursa'da alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya çalışan alkollü sürücü kamerada
28.09.2021 | 08:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak’ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:58
Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 28.09.2021 | 08:09
Kırıkkale’de çöp atmak için karantinayı delen koronalı genç, 4 bin 50 lira ceza yedi 02:45
Kırıkkale'de çöp atmak için karantinayı delen koronalı genç, 4 bin 50 lira ceza yedi 28.09.2021 | 08:09
Bursa’da alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya çalışan alkollü sürücü kamerada 08:29
Bursa'da alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya çalışan alkollü sürücü kamerada 28.09.2021 | 08:09
İstanbul Kartal’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarpıp böyle takla attı 02:51
İstanbul Kartal’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarpıp böyle takla attı 28.09.2021 | 08:09
Gaziantep’te 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:36
Gaziantep’te 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 28.09.2021 | 00:36
Son dakika: Tuzla’da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video 00:44
Son dakika: Tuzla'da kamyonetin ezdiği köpek öldü! Sürücü durmayarak yoluna devam etti | Video 27.09.2021 | 23:29
Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video 04:56
Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video 27.09.2021 | 18:32
Esra Erol’da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video 22:02
Esra Erol'da ikinci yufkacı vakasında yeni gelişme! Esra Erol, Zemzem Hanım’ı 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video 27.09.2021 | 18:03
Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı 00:45
Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı 27.09.2021 | 17:04
37 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı! 12 kilo zehirle suçüstü | Video 04:28
37 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı! 12 kilo zehirle suçüstü | Video 27.09.2021 | 16:53
Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar | Video 00:17
Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar | Video 27.09.2021 | 16:53
Konya’da annesini isteyen 1’inci sınıf öğrencisine öğretmenden ’kötü muamele’ iddiası 00:46
Konya'da annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden 'kötü muamele' iddiası 27.09.2021 | 16:48
Köylülerin zorlu çeltik hasadı başladı | Video 06:20
Köylülerin zorlu çeltik hasadı başladı | Video 27.09.2021 | 16:30
Petrolün kirlettiği sahilde su sümbülü temizliği | Video 02:02
Petrolün kirlettiği sahilde su sümbülü temizliği | Video 27.09.2021 | 15:43
Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti | Video 01:45
Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti | Video 27.09.2021 | 15:43
Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve ninenin şaşırtan ifadesi Niyetimiz öldürmek değildi! | Video 03:08
Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve ninenin şaşırtan ifadesi "Niyetimiz öldürmek değildi!" | Video 27.09.2021 | 15:10
Motosikletlilerin kazası güvenlik kamerasında! İlk müdahaleyi olay yerindeki sağlıkçılar yaptı | Video 06:31
Motosikletlilerin kazası güvenlik kamerasında! İlk müdahaleyi olay yerindeki sağlıkçılar yaptı | Video 27.09.2021 | 14:44
Müge Anlı’da son dakika ’Uğur Dündar para istedi’ iddiası... 05:32
Müge Anlı'da son dakika 'Uğur Dündar para istedi' iddiası... 27.09.2021 | 12:54
Apartmanın çatısına çıkan hırsız güneş panelini böyle çaldı | Video 00:05
Apartmanın çatısına çıkan hırsız güneş panelini böyle çaldı | Video 27.09.2021 | 14:16
Radara giren şizofren hastası sürücü ’dur’ ihtarına uymadı, polis aracına vurup kendini araca kilitledi | Video 07:09
Radara giren şizofren hastası sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurup kendini araca kilitledi | Video 27.09.2021 | 13:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücünün, hareketleri gülümsetti. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promülü gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli güldürdü. Sürücü Soner D.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdular. Yapılan alkol testinde Soner D.'nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promül alkollü olduğu tespit edildi.
Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D.(32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir." dedi.


Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.'nin "Benim evime falan ceza gitmesin." diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi gülümsetti. Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.


Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA