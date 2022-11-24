Video Yaşam Bursa'da bağ evi yangında küle döndü | Video
Bursa'da bağ evi yangında küle döndü | Video

Bursa'da bağ evi yangında küle döndü | Video

24.11.2022 | 08:34

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BURSA, Boğazköy Barajı'nda bulunan Mehmet Ali Yılmaz'a ait bağ evi çıkan yangında kül oldu.

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Yangın, dün saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Boğazköy Barajı'nın kıyısında bulunan Mehmet Ali Yılmaz'a ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bağ evinin yandığını gören Yılmaz, kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol atlına alınarak söndürüldü. Bağ evi küle dönerken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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