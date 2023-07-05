Bursa’da kökleri çürüyen asırlık çınar ağacı devrildi | Video
Bursa’da devasa büyüklükteki çınar ağacı kökünün çürümesi sonucunda caddeye devrildi. Cadde üzerinden kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Olayla ilgili konuşan taksi şoförü Celal Erbaşlar, "Bu ağaç aniden kendiliğinden devrildi. Ağaçlar zaman içerisinde çürüyor. Belediye gerekli bakımlarını yapıyor fakat arkamızda bulunan diğer ağacın da ağırlığı yola doğru verilmiş, bunun da devrileceğini düşünüyorum. Şükürler olsun yolda geçen insan ve araç yoktu, kimse zarar görmedi. Bu bölge havalar sıcak olduğu için çok yoğun oluyor. Şu an yol trafiğe kapandı, itfaiye ve polis ekipleri gereken çalışmayı yapıyor. İnşallah yakın zamanda yolumuz trafiğe açılacak" dedi.
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