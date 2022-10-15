Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video

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Bursa’da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşen polis memuru şehit oldu.
Öte yandan, birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan Gökhan N., takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise şehit polisin acı haberi hastaneden bildirdi.