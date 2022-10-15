Video Yaşam Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video
Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video

Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video

15.10.2022 | 09:25

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Bursa’da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşen polis memuru şehit oldu.

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Olay, Osmangazi İlçesinde bağlı Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine mukavvetten yakalanması olan Gökhan N. (36) 22.00 sıralarında eşinin bulunduğu eve gitti. İkili bir süre sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen koca, eşini darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele biriminde görev yapan polis memuru Samih Altıntaş, (47) Gökhan N.'nin bulunduğu dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açmayan öfkeli adam, bu kez de eşini balkondan atmak istedi. Durumu fark eden polis memuru Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın 2. Katından 3. Katına tırmanmaya çalıştı. Bu esnada tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla 2. kattan yere düşen Altıntaş, ağır yaralandı. Polis memurunun aşağı düştüğü gören meslektaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polis memurunun 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan Gökhan N., takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise şehit polisin acı haberi hastaneden bildirdi.

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