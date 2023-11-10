Bursa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video
BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki ağaca ardından da metro duvarına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan kadın öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan biri, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp kaçtı. Otomobilde tabanca ele geçirilirken, mermilerin ise yola saçıldığı görüldü.
SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRIP, KAÇTI
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim, çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralı ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp, kaçtı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
ARAÇTAN TABANCA ÇIKTI, MERMİLER YOLA SAÇILDI
Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede, takla atan otomobilde tabanca, yola saçılmış çok sayıda da mermi bulundu.
Olay yeri incelemesi ve otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kaçan yaralının yakalanması ve ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.
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