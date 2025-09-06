Bursa'yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video
Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı araçlar sular altında kaldı. Bodrum katlarını su basan vatandaşlar panik yaşadı.
Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.
Öte yandan sokağı sular altında kalan bir vatandaş, "Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı" diye konuştu.
