Büyükçekmece'de darp ederek öldürdüğü adamı böyle hayata döndürmeye çalıştı!

İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı uzun süre Kol'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.