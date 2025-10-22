Video Yaşam Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video
22.10.2025 | 10:42

İstanbul Büyükçekmece'de bir sokak köpeği, plajda kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden koşarken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. Plajda gezinen bir sokak köpeği, kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden bağırarak koşarken, köpeğin çantasını bırakmasıyla kovalamaca son buldu. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
