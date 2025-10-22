Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video
22.10.2025 | 10:42
İstanbul Büyükçekmece'de bir sokak köpeği, plajda kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden koşarken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
