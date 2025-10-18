Video Yaşam Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video
Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video

Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video

18.10.2025 | 11:18

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda belediye otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza, sabah erken saatlerde E-5 karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT Özel Halk Otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yan dönen otobüste ölen ya da yaralanan olmazken, trafik aksama yaşandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün kayması ve yoldan çıkması yer aldı.
