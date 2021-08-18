Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen çifti cinayeti günlerce konuşuldu. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.