Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen çifti cinayeti günlerce konuşuldu. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.