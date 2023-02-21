Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video
Avcılar'da 3 ayrı otomobili çaldıkları belirlenen 4 şüpheli güvenlik kamera kayıtları sayesinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları bir otomobili çalıştıramayınca ittikleri belirlendi.
Polis, 12 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç. (16), 10 suç kaydı bulunan aynı isimdeki yakını H.Ç. (17), 4 suç kaydı bulunan H.E.Ç. (17) ve 10 suç kaydı bulunan G.A. (16) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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