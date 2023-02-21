Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 21.02.2023 | 09:39 Avcılar'da 3 ayrı otomobili çaldıkları belirlenen 4 şüpheli güvenlik kamera kayıtları sayesinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları bir otomobili çalıştıramayınca ittikleri belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 5 ve 12 Şubat tarihleri arasında 3 ayrı otomobil hırsızlığını aydınlatmak için harekete geçti. Ekipler, hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelerken, ayrıca saha çalışması sonucu şüphelileri belirleyerek operasyon başlattı. Asayiş Büro ekipleri, bir hırsızlık olayında şüphelilerin 10 Şubat günü saat 05.35'te gözlerine kestirdikleri bir otomobili çalmadan önce bölgede keşif yaptıkları bazılarının gözcülük yaparken, birisinin kapıyı açıp içeri girdiğini ancak otomobili çalıştıramadığını belirledi. Şüphelilerin çalıştıramadıkları bir otomobili iterek sokaktan uzaklaştırdıktan sonra çalıp uzaklaştığını güvenlik kamera kayıtları sayesinde anlaşıldı.Polis, 12 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç. (16), 10 suç kaydı bulunan aynı isimdeki yakını H.Ç. (17), 4 suç kaydı bulunan H.E.Ç. (17) ve 10 suç kaydı bulunan G.A. (16) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.