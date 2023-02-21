Video Yaşam Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video

Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video

21.02.2023 | 09:39

Avcılar'da  3 ayrı otomobili çaldıkları belirlenen 4 şüpheli güvenlik kamera kayıtları sayesinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları bir otomobili çalıştıramayınca ittikleri belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 5 ve 12 Şubat tarihleri arasında 3 ayrı otomobil hırsızlığını aydınlatmak için harekete geçti. Ekipler, hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelerken, ayrıca saha çalışması sonucu şüphelileri belirleyerek operasyon başlattı. Asayiş Büro ekipleri, bir hırsızlık olayında şüphelilerin 10 Şubat günü saat 05.35'te gözlerine kestirdikleri bir otomobili çalmadan önce bölgede keşif yaptıkları bazılarının gözcülük yaparken, birisinin kapıyı açıp içeri girdiğini ancak otomobili çalıştıramadığını belirledi. Şüphelilerin çalıştıramadıkları bir otomobili iterek sokaktan uzaklaştırdıktan sonra çalıp uzaklaştığını güvenlik kamera kayıtları sayesinde anlaşıldı.
Polis, 12 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç. (16), 10 suç kaydı bulunan aynı isimdeki yakını H.Ç. (17), 4 suç kaydı bulunan H.E.Ç. (17) ve 10 suç kaydı bulunan G.A. (16) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 01:07
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 21.02.2023 | 09:39
Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı | Video 03:17
Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı | Video 21.02.2023 | 09:38
D-100’de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 01:35
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 21.02.2023 | 10:14
Afşin’de depremde 155 kişi öldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor | Video 06:17
Afşin'de depremde 155 kişi öldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor | Video 21.02.2023 | 09:38
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video 02:34
Kontrollü yıkılan minare 3 katlı evin üzerine böyle düştü | Video 21.02.2023 | 09:08
Hatay’daki depremlerde yıkılan binalar Bayraktar TB-2 İHA ile havadan görüntülendi | Video 02:56
Hatay'daki depremlerde yıkılan binalar Bayraktar TB-2 İHA ile havadan görüntülendi | Video 21.02.2023 | 08:52
Hatay’da 6.4’lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 03:45
Hatay'da 6.4'lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı | Video 21.02.2023 | 08:39
İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video 00:48
İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada | Video 21.02.2023 | 08:38
Hatay’da yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi | Video 04:20
Hatay'da yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Video 21.02.2023 | 08:39
Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi | Video 02:28
Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi | Video 21.02.2023 | 08:38
Van semalarında mercek bulutu görüldü | Video 01:40
Van semalarında mercek bulutu görüldü | Video 21.02.2023 | 00:28
Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video 01:37
Yaşanan deprem nedeniyle çöken binada yangın çıktı | Video 20.02.2023 | 23:00
Deprem anını gözyaşları ile anlattı | Video 01:22
Deprem anını gözyaşları ile anlattı | Video 20.02.2023 | 22:23
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri Piyanist filmini andırdı | Video 01:10
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video 20.02.2023 | 16:04
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 04:12
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 20.02.2023 | 16:05
Terapi köpekleri işbaşında | Video 03:49
Terapi köpekleri işbaşında | Video 20.02.2023 | 15:51
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video 08:34
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video 20.02.2023 | 14:11
Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video 05:07
Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video 20.02.2023 | 14:21
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 03:49
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 20.02.2023 | 14:15
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 01:21
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 20.02.2023 | 14:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA