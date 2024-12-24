Video Yaşam Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden görüldü | Video
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden görüldü | Video

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden görüldü | Video

24.12.2024 | 12:12

Çanakkale Boğazı'nda bazı bölgelerde müsilaj (deniz salyası) tekrar görülmeye başlarken, bu durum özellikle balıkçılar arasında endişeye yol açtı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilajın ortaya çıkmasında su sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasının etkili olduğunu belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj (deniz salyası) yeniden görülmeye başlarken, bu durum özellikle balıkçılar arasında endişelendirdi. 2020'de büyük sorunlara yol açan müsilaj, bu yıl da bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

Yaklaşık 1 ay, 45 gün öncesinden bu yana özellikle Güney Marmara'da balıkçılıkla uğraşan balıkçılardan müsilajla ilgili bir sorunun kendilerine iletildiğini ifade eden ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle 2020'de yaşadığımız büyük sorundan itibaren çeşitli projelerimiz, çalışmalarımız detaylı bir şekilde devam ediyor. Deniz suyu sıcaklıkları, meteorolojik şartlar, rüzgar durumu çok önemli. Su kolonunda bir yoğunluk var. Ancak 2-3 haftadır biz bunun yüzeyde de görülmeye başladığını gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sistemin durgun olması ve özellikle su sıcaklıklarının müsilajı oluşturan organizmaların etkinliklerini kısıtlayacak düzeyin üzerine olması. Fotosentez aktivitelerinin bir şekilde kontrolde olabilmesi için su sıcaklıklarının 9 derece ve altında olması bekliyoruz. Şuanda mevsim normallerinde de değiliz. Su sıcaklıkları 13.5 derece ve zaman zaman üzerine çıkıyor. Dolayısıyla su sıcaklıkları düşüp sistemde rüzgarlılık artıkça akıntıları bağlı olarak yoğunlaşmanın bir miktar azalacağını söyleyebiliriz. Bu organizmaların tüketicileri yok ya da çok sınırlı. Ayrıca sistemde bir besin elementi, kirlilik yükü var. Son dönemlerde oldukça fazla yağış almaya başladık. Bu da hem kentsel yüzey akışını hem de tarımsal yüzey akışıyla sistemin besin elementi yükünü arttırıyor. Sistemde de kontrol edemeyeceğimiz kısım iklim değişiminin etkileri, iklimlerin yer değiştirmesinin etkileri, mevsimlerin yer değiştirmesinin etkileri. Dolayısıyla bunu maalesef biz kontrol altında tutamıyoruz. Ancak kontrol edebileceğimiz kısım hangi kısım. Atıklarımızı kontrol altında tutabiliriz. Tarımsal girdileri kontrol altında tutabiliriz, yüzey akışını kontrol altında tutabiliriz. Buna önem vermemiz gerekiyor. Meteorolojik olarak önümüzdeki haftalara baktığımızda bir miktar sıcaklığın düşmesini ve rüzgar hareketliliğinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da FETÖ/PDY operasyonu | Video 00:33
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu | Video 24.12.2024 | 12:12
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden görüldü | Video 05:06
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden görüldü | Video 24.12.2024 | 12:12
Sarıyer’de helikopter destekli uygulama, polis kuş bile uçurtmadı: 5 gözaltı | Video 06:13
Sarıyer'de helikopter destekli uygulama, polis kuş bile uçurtmadı: 5 gözaltı | Video 24.12.2024 | 12:02
Çorlu’da korkutan yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 00:49
Çorlu’da korkutan yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 24.12.2024 | 11:59
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video 00:54
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video 24.12.2024 | 11:38
2 yaşındaki çocuk 1,5 aydır öksürük nöbeti geçiriyordu, sebebi akciğerindeki fındık çıktı | Video 07:23
2 yaşındaki çocuk 1,5 aydır öksürük nöbeti geçiriyordu, sebebi akciğerindeki fındık çıktı | Video 24.12.2024 | 11:08
Yolu kardan kapalı köyde yüz felci geçiren kadının imdadına özel idare ve 112 yetişti | Video 01:36
Yolu kardan kapalı köyde yüz felci geçiren kadının imdadına özel idare ve 112 yetişti | Video 24.12.2024 | 10:49
Dönerciden hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 01:25
Dönerciden hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video 24.12.2024 | 10:49
Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyede | Video 01:12
Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyede | Video 24.12.2024 | 10:49
Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı | Video 00:37
Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı | Video 24.12.2024 | 10:03
Hırsızlıktan girdiği cezaevinden izne çıktı, tekrar hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 02:01
Hırsızlıktan girdiği cezaevinden izne çıktı, tekrar hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video 24.12.2024 | 10:03
SON DAKİKA... Balıkesir’de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video 09:57
SON DAKİKA... Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali İsmail Ustaoğlu acı haberi duyurdu: 12 ölü var! | Video 24.12.2024 | 09:56
SON DAKİKA! Balıkesir’de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 00:42
SON DAKİKA! Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 24.12.2024 | 09:51
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 01:25
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 24.12.2024 | 09:48
Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı: Çarpışma anı kamerada | Video 05:58
Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı: Çarpışma anı kamerada | Video 24.12.2024 | 09:10
Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı: Çarpışma anı kamerada | Video 05:58
Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı: Çarpışma anı kamerada | Video 24.12.2024 | 09:05
Uyuşturucudan yakalanan kadın: Keşke 10 kilo yakalatsaydım | Video 01:33
Uyuşturucudan yakalanan kadın: "Keşke 10 kilo yakalatsaydım" | Video 24.12.2024 | 09:05
Ankara’da 11 aracı biçen hafriyat kamyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:28
Ankara'da 11 aracı biçen hafriyat kamyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.12.2024 | 08:50
Alkollü araç kullanırken 2. kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video 00:58
Alkollü araç kullanırken 2. kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu | Video 24.12.2024 | 08:31
Ankara’da refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:23
Ankara'da refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 24.12.2024 | 08:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA