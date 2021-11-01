Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu | Video

Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran çocuk, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran çocuk, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.