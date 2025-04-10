Çayırhan’da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı | Video
Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 13 işçi yaralandı.
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