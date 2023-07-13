Video Yaşam Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Muhammed Nuh Kasadar’ın katili adliyeye sevk edildi | Video
Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Muhammed Nuh Kasadar’ın katili adliyeye sevk edildi | Video

Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Muhammed Nuh Kasadar’ın katili adliyeye sevk edildi | Video

13.07.2023 | 12:30

Bayrampaşa’da cesedi parçalanarak derin dondurucuya konulan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın katili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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