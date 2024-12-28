Ceyhan'da 150 litre kaçak mazot ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı | Video
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 litre kaçak mazot ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Ceyhan KOM Büro Amirliğince, ilçede yaklaşan yılbaşı tedbirleri kapsamında çalışmalarını arttırarak devam etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda akaryakıt kaçakçılığı suçuna karıştığı tespit edilen F.D.'nin evine baskın yapıldı. Aramada 150 litre kaçak mazot ele geçirilirken F.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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