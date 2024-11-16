Çıldırlı Ozanı Pir Murat Kaya’ın videosu büyük ilgi gördü

Ardahan’ın Çıldır ilçesinin halk ozanı Pir Murat Kaya, vefatının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen şiirleriyle hafızalarda yaşamaya devam ediyor. "Lele Pir" olarak bilinen ve Anadolu’nun kadim kültürüne önemli katkılarda bulunan Kaya'nın, 23 yıl önce kaydedilen bir videosu sosyal medyada yeniden büyük ilgi gördü. Ozanın, yerel kültürün erozyona uğramasını eleştirdiği video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılarak, halk edebiyatının korunması gerektiği mesajını güçlü bir şekilde taşıdı.