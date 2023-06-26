Çocuğun çakmakla oynaması evi alev topuna çevirdi | Video
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evde çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına neden oldu. Yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çıkan yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alev topuna dönen daire vatandaşın telefon kamerasına yansırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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