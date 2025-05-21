D-650'de feci kaza! Taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda ölümle sonuçlanan feci bir kaza yaşandı. Kamyonete adeta ok gibi saplanan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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