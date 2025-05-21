Video Yaşam D-650'de feci kaza! Taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
D-650'de feci kaza! Taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

D-650'de feci kaza! Taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

21.05.2025 | 08:17

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda ölümle sonuçlanan feci bir kaza yaşandı. Kamyonete adeta ok gibi saplanan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Feci kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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