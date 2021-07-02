Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı | Video

Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonrası araç ve üst geçitte hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Yalova istikametinde ilerleyen Erol Aslıhak (64) idaresindeki damperi açık kalan kamyon, Çiftlikköy ilçesindeki yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun damper kısmı, çarpmanın etkisiyle üst geçide sıkıştı. Yolcu kabini ise havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken kamyon ve üst geçitte hasar oluştu.

Olay yerinde trafik bir süre tek şeritten verilmesi sebebiyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden çift şeritten verilmeye başlandı.