Video Yaşam Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video
Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video

Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video

25.05.2023 | 15:57

Kırklareli’de mezbahaneden kaçak dana emlakçı dükkanında yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana ve mezbahane görevlileri arasında kovalamaca başladı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada araçlara zarar veren dana daha sonra Cumhuriyet Meydanında bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi. Dana emlakçı içinde yakalandı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasında yansıdı.

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