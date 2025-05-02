Video Yaşam DEAŞ'a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video
DEAŞ'a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video

DEAŞ'a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video

02.05.2025 | 09:45

Terör örgütü DEAŞ’a finansman sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde, jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu sabah saat 06.00'da İzmir merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheliye yönelik baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheli için arama çalışmaları sürerken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet laptop, 1 adet cep telefonu ve 2 adet yasak yayın kapsamındaki kitap ele geçirilerek delil niteliğinde el konuldu.
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