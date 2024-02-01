Defalarca kez ateş ettiler, o anları kayda aldılar | Video
Beylikdüzü’nde kimliği belirsiz 3 şüpheli, cadde üzerindeki lüks siteye doğru tabanca ile defalarca ateş etti. Kurşunlar bir iş yerine isabet ederken şahıslar o anları ise cep telefonu ile videoya çekti. Şüpheliler olay yerinden kaçıp kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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