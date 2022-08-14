Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan geyik, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kerpe'de, kayalıklarda mahsur kalan geyiği gören vatandaşlar, durumu sahilde görev alan cankurtaranlara bildirdi. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kısa sürede geyiğin mahsur kaldığı alana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri, geyiği kurtararak kıyıya getirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bitkin görünen geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.