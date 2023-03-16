Video Yaşam Denizli, Mart ayının ortasında yağan karla beyaza büründü | Video
Denizli, Mart ayının ortasında yağan karla beyaza büründü | Video

Denizli, Mart ayının ortasında yağan karla beyaza büründü | Video

16.03.2023 | 10:33

Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan ve ilçeleri beyaza bürüyen kar, Mart ayında kartpostallık görüntü oluşturdu.

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Kışı az yağışlı ve kurak geçiren Denizli'de, Mart ayının gelmesiyle tekrar kar yağışı başladı. Kentin merkezinde sabahın erken saatlerinde yağış etkisini gösterdi, yüksek kesimde bulunan ilçelerde ise kar yağışı hakim oldu. Bu ilçelerden biri olan Çameli, kar yağışını en çok alan noktalar arasında yer aldı. Sabahın erken saatlerinde kalkan vatandaşlar beklenmedik kar manzarasıyla hayrete düşerken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Hazırlıksız oldukları için yolda gitmekte güçlük çeken araçlar, sisinde etkisiyle zaman zaman duraksamak zorunda kaldı.

Karın tadını çıkaran ise her zaman ki gibi çocuklar oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu noktalarda vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

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