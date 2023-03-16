Denizli, Mart ayının ortasında yağan karla beyaza büründü | Video
Denizli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan ve ilçeleri beyaza bürüyen kar, Mart ayında kartpostallık görüntü oluşturdu.
Karın tadını çıkaran ise her zaman ki gibi çocuklar oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu noktalarda vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.
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