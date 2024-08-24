Denizli'de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler
Denizli'de kapanış saati gelen eğlence mekanına giremeyen grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kendilerini almayan işletmenin önünden defalarca süratle geçen şahsılar, son geçişlerinde ise araçlarını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda kapıda görevli 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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