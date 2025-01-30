Denizli'de cesedi çuvalda bulunan kadının ölümüyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı | Video 30.01.2025 | 11:01 Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yaşlı kadının cansız bedeni, evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu. Olayda ilgili olarak 1’isi kadın 3 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi. Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahalle çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüphelisini veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili olarak 1'isi kadın 3 kişi gözaltına aldın. Sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.