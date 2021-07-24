Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı
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Denizli’de park halindeki otomobil görgü şahitlerinin iddiasına göre üzerine benzin dökülerek kundaklandı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, olay ile ilgili çalışma başlatıldı.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde park halindeki 07 AAN 173 plakalı otomobil iddiaya göre maskeli bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Alevlerin gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak daha fazla büyümeden söndürdü. Polis ekipleri görgü şahitlerini dinleyerek şüpheli hakkında arama çalışması başlatırken, ekipler araçta inceleme gerçekleştirdi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.