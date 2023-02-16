Deprem enkazlarından birçok kişiyi kurtaran komandolarımız çocuklarla buluştu 16.02.2023 | 10:39 Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Mavi bereli' komandolar, depremde görev aldıkları Malatya'da günlerce enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Beton yığınlarının arasından birçok kişiyi sağ kurtaran komandolar, çadır kentleri ziyaret edip, yanlarında götürdükleri kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleriyle çocukları sevindirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Van Valiliği tarafından görevlendirilen ve aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu bin 500 kişilik timle Malatya'ya çıkarma yapan Van İl Jandarma Komutanlığı?nda görevli 'Mavi bereliler', kurtarma çalışması başlattı. Can pazarının yaşandığı bölgede komandolar, diğer ekiplerle birlikte çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Enkazdaki çalışmaları kısmen biten komandolar, depremzedeleri yerleştikleri çadır kentlerde ziyaret etti. Büyüklerle sohbet edip, onlara moral veren komandolar, depremin en çok vurduğu çocuklara ise yanlarında getirdikleri mont, kaban, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini hediye etti. Çadır kentteki çocuklar, komandoların boyunlarına sarılıp, teşekkür etti.