Depremin merkezinde yaşadığı anları Sabah.com.tr'ye anlattı "Normal bir sarsıntı değildi! Dağlar beşik gibi sallandı" | Video

Depremin ilk gününden bu yana yıkılan illerden yayın yapan sabah.com.tr ekibi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Evri köyünde yaşayan vatandaş Ahmet Yuval'a neler yaşadıklarını sordu. Ahmet Yuval, "Daha önce de deprem yaşadık ama bu sanki 12-13 şiddetinde gibiydi." dedi. FATİH GEDİMAN-ERTUĞRUL YAN / SABAH.COM.TR