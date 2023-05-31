Video Yaşam Depremlere meydan okuyan tarihi Palu Köprüsü ilk günkü ihtişamını koruyor | Video
Depremlere meydan okuyan tarihi Palu Köprüsü ilk günkü ihtişamını koruyor | Video

Depremlere meydan okuyan tarihi Palu Köprüsü ilk günkü ihtişamını koruyor | Video

31.05.2023 | 11:13

Türkiye’nin en prestijli köprüleri arasında gösterilen tarihi Palu Köprüsü 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen ilk günkü ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor. Bazalt taşıyla yapılan ve eskiden İstanbul'u Bağdat’a bağlayan köprü olarak da bilinen tarihi Palu Köprüsü araç trafiğine açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözde tarihi mekanları arasında yer alıyor.

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Yüz yıllar önce Romalılar tarafından yaptığı düşünülen köprü, Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alıyor. Palu Köprüsünde, 193 metre uzunluğunda 4 buçuk metre genişliğinde 8 farklı gözü bulunuyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Palu Köprüsü, İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı eskiden 'İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü' olarak da biliniyor. Tarihi köprü 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen hasar almadı. Bir süre araç trafiğine kapalı olan köprü geçtiğimiz günlerde yeniden araç trafiğine açılmasıyla birlikte tekrar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumuna yerleşti. Tarihi köprüye gelen vatandaşlar, fotoğraf çektirdikten sonra, köprü yolunu kullanarak tarihi mekanlara gidip ziyaretlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan, 2010 yılında Karayolları Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında yer alıyor. Köprünün birçok vilayete ev sahipliği yaptığını aktaran vatandaşlardan Faruk Kayadelen, ''Çok eski bir köprü. Eskiden kullanılan bir köprü bir ara sıkıntılar yaşandı ve köprümüz kapandı. Bundan dolayı bizde bayağı mağdur olduk. Vatandaşlarımız bu bölgeye geldiğinde tarihi alanlar ve mesire alanlarına gitmekte problem yaşadılar. Çok şükür köprümüz yeniden açıldı. Köprünün açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı vatandaşlar çok mutlu oldu. Çünkü nereye bakarsan bak her yeri tarih. Burası da tarihi bir köprü olduğu için vatandaşlar üstünden geçerken dahi mutlu oluyorlar. Köprü halen ilk günkü güzelliğini koruyor. İnsanlar zaten bu köprüye geldikleri zaman fotoğraf çekmeden üstünden geçmeden gitmiyorlar. Çünkü tarihi yapısıyla birlikte güzel görüntüsü var. Tarihi köprünün Elazığ depremini ve Kahramanmaraş depremlerini gördü fakat herhangi bir hasar almadı. Bu tür eski yapıların korunmasını herkesin istediği gibi bende istiyorum. Sonuçta tarihten gelen bir durum var burada. Bizim görevimiz, bu tarihi yapıları korumaktır'' dedi.

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